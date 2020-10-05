Refinitiv Eikon: Yavuz sondaj gemisi Türkiye'ye geri dönüyor

05 Ekim 2020

Refinitiv Eikon verilerine göre, Türk sondaj gemisi Kıbrıs'ın güneybatısında faaliyet gösterdiği bölgeyi terk ederek Türkiye kıyılarına ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) bu yönde atılacak bir adımın Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmaya yardım edeceğini açıklamıştı.

AB üyesi ve uluslararası tanınırlığı olan Güney Kıbrıs hükümeti ile Türkiye deniz sınırlarına ve diğer konulara dair uzun süredir anlaşmazlık içerisinde. Türk gemileri geçen yıl Kıbrıs yakınlarında gaz ve petrol araması için sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'deki ihtilaflı bölgede sondaj çalışmalarına devam etmesi halinde Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kıbrıs'ın doğusunda temmuz ayında faaliyetlerine başlayan Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarının 12 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuş; Yunanistan bu adımı provakatif olarak tanımlamıştı.

Ancak, Refinitiv Eikon verilerine göre pazar günü Kıbrıs'ın güneybatı bölgesini terk eden Yavuz gemisi, Mersin'deki Taşucu limanına yaklaşmış bulunuyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, haberi olumlu karşılayan Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, "(Geminin) ayrılışı Doğu Akdeniz'de gerilimin yatışması için olumlu bir adım teşkil ediyor ve buna yönelik daha fazla benzer adımın atılacağını umuyoruz. Önemli bir işaret" dedi.

Türk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa ise hala güneydoğu Kıbrıs açıklarında bulunurken, gemi 18 Ekim'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Türk ve Yunan firkateynlerinin ağustosta Türk araştırma gemisine yakın bir yerde çarpışmalarının ardından bölgesel gerilim tırmanmıştı ancak Türkiye ve Yunanistan'ın 2016'da sona eren "keşif görüşmelerini" tekrar başlatmak için anlaşmasıyla durum yatışmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kazara meydana gelen çatışmaları önlemek için bir mekanizma kurduklarını açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Dağlık Karabağ çağrısı

Kaynak: Reuters