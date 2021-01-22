Reformlar nokta atışla gelecek

HANDAN SEMA CEYLAN

Cumhurbaşkanlığı’na önceki gün teslim edilen reform paketinin ayrıntıları netleşiyor.

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, reformlar tek seferde değil kademe kademe açıklanacak ve eylem planlarına dayalı “çözüm odaklı” nokta atışı düzenlemelerden oluşacak. Makro politikalarda ise dönüşüm beklenmiyor. Ekonomi ve adalet kurmaylarının birlikte çalıştığı reform paketinde, sıkıntı yaşanan sektörlerdeki tıkanmaya yönelik, özel bir çözüm sunulacak. Hukuki reformların ise daha çok “yatırım ortamını iyileştirme” adımlarından oluşması bekleniyor. Borçlar hukuku alanında da iş dünyasının beklentilerine yönelik bir düzenleme olacak. AB ve yeni ABD yönetiminin gözlerini çevirdiği AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yönelik büyük çaplı bir düzenlenme olmayacağı da edinilen bilgiler arasında.

İlk açıklamanın Cumhurbaşkanı tarafından bugün ya da önümüzdeki Cuma günü yapılması bekleniyor.