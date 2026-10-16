Müslümanlar üç aylar için sabırsız bekleyiş içerisinde... Bu mübarek aylar müminler tarafından ibadet ve dua ile geçirilecek. Sabırsızlık gitgide artarken "Regaib Kandili ne zaman? Üç (3) aylar ne zaman başlıyor" sorusu da hızlanıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre üç aylar 10 Aralık Perşembe günü başlıyor. Regaib Kandili de aynı gün idrak edilecek.

2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.