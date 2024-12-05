Reha Muhtar'dan sağlık durumu paylaşımı: Lüks çantanın değeri merak konusu oldu! İşte fiyatı...

Ağustos ayında evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü televizyoncu Reha Muhtar, sağlık sorunlarını atlatarak geçtiğimiz haftalarda taburcu oldu. Sevilen isim, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine seslendi.

“Merhaba Hayat” notu ile son halini paylaşan Reha Muhtar’a, takipçileri geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhtar’ın yeniden sağlığına kavuşması sevenlerini sevindirirken, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Dikkat çeken detay çanta detayı: İşte fiyatı...

Muhtar’ın paylaştığı fotoğrafta, masanın üzerinde yer alan bir çanta da gözlerden kaçmadı. Çantanın Louis Vuitton marka olduğu ve internette 2 bin 210 Dolar (76 bin 715 Türk lirası) fiyatla satıldığı öğrenildi.

2 aylık tedavi süreci

Evinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar, zorlu geçen süreçten sonra sağlığına kavuştu. Muhtar, hastane çıkışında sevenlerine teşekkür etmiş ve iyileşme sürecinde kendisine destek olan herkese minnettar olduğunu ifade etmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Reha Muhtar (@rehamuhtartv)'in paylaştığı bir gönderi

Reha Muhtar’ın sağlığına kavuşması hayranlarını sevindirirken, ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam edeceğini belirtti.