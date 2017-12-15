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Reina katliamı davasında yeni gelişme

Reina katliamı davasında savcı, 8 sanığın tahliyesini talep etti, 43 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Reina katliamı davasında yeni gelişme
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Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 43 sanığın tutukluluğunun devamını, 8 kişinin ise tahliyesini talep etti.

Kaynak: DHA

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