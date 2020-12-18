Rekabet cezaları alt sınırı yüzde 9,11 seviyesinde artırıldı
Rekabet Kanununda yer alan idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 seviyesinde artırıldı.
Foreks
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Rekabet Kurumunun idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan
yüzde 9,11 artış esas alınarak, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809 TL olarak belirlendi.
Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecek