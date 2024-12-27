Rekabet ihlallerine ilişkin ceza oranlarına yeni düzenleme

Rekabet Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğine göre, rekabeti sınırlayıcı, engelleyici ve kısıtlayıcı eylemlerde bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleriyle bunların yönetici ve çalışanlarına verilecek idari para cezalarının tayininde 'kartel' ve 'diğer ihlaller' ayrımı ile bu ayrıma dayalı olan temel ceza oranlarının alt ve üst sınırları kaldırıldı.

Ciroların yüzde 10'u...

Ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar ise Kurul kararları doğrultusunda yeniden belirlendi. Kurulun, rekabeti kısıtlayan anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması hallerinde ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin cirolarının yüzde 10'una kadar idari para cezası uygulama yetkisi bulunuyor.