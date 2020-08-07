Rekabet Kurulu 6 ayda 176 işlemi karara bağladı

07 Ağustos 2020

Rekabet Kurulu, yılın ilk yarısında 32 rekabet ihlali, 107 birleşme ve devralma, 19 menfi tespit-muafiyet, 17 diğer ve 1'i de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere 176 işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında karara bağlanan 32 işlemin 18'inde ret, 11'inde ceza kararı veren Kurul, 3'üne ilişkin de görüş bildirdi.

Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 107 birleşme ve devralma işleminden 70'i devralma, 33'ü ortak girişim oluşturma ve 4'ü birleşme alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, 107 birleşme ve devralma işleminden 93'üne izin veren Kurul, 14'ünü de kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem olarak değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 1 başvuruyu grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, 9 başvuruya bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. Bireysel muafiyet ve grup muafiyeti birlikte değerlendirilen 1, koşullu muafiyet tanınan 4, muafiyet tanınmayan 2, menfi tespit belgesi verilen 2 olmak üzere 19 başvuru da sonuca bağlandı.

Altı aylık dönemde sigorta, elektronik ürünler, lojistik ve depolama, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde 16 soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurulu, lojistik, gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, turizm, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların da olduğu 43 soruşturmada inceleme işlemlerini sürdürüyor.

Kurul, söz konusu dönemde toplam 1 milyar 855 milyon 696 bin 349 lira idari para cezası verdi.

Kaynak: AA