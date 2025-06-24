Rekabet Kurulu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen dijital istihdam platformlarından Kariyer.net hakkında resmî soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kariyer.net’in aynı ekonomik bütünlükte yer alan işinolsun.com platformu ile gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulamaları, fiyatlama politikası ve yoğun reklam harcamaları mercek altına alındı.
Rekabet Kurulu, çevrim içi istihdam platformu Kariyer.net hakkında resen soruşturma başlattı. Kurulun açıklamasına göre, soruşturmada şirketin hâkim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı değerlendirilecek.
İnceleme kapsamında, Kariyer.net’in aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan işinolsun.com üzerinden yürüttüğü veri birleştirme uygulamaları, fiyatlama stratejileri ve agresif reklam harcamalarıyla rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunup bulunmadığı araştırılacak.