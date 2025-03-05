Rekabet Kurulu: Maçkolik'e 13 milyon TL idari para cezası verildi

Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye yürütülen soruşturma kapsamında ceza verdi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Maçkolik'in 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla yürütülen soruşturmada, alıcılarına müşteri kısıtlaması getirdiği ve bayileri arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Maçkolik'e yaklaşık 13 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu'nun 10 Ağustos 2023 tarihli kararıyla başlatılan soruşturma sonucunda, Maçkolik'in mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam alanlarının satışına ilişkin sözleşmelerinde rekabet kurallarına aykırı uygulamalar tespit edildi.

Alınan karar doğrultusunda, Maçkolik'e reklam satışında müşteri kısıtlaması uyguladığı gerekçesiyle 7.4 milyon TL, online reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanarak ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 5.5 milyon TL idari para cezası kesildi.

Karara itiraz hakkı bulunuyor

Ayrıca, Rekabet Kurulu, Maçkolik'in platformlarında şeffaf bir reklam politikası izlemesini ve reklam alanlarında yer alan sabit ihtimalli bahis oyunlarına dair yönlendirmelerde tarafsız bir sıralama sistemi kurulmasını öngören yükümlülükler getirdi.

Kurul kararının, rekabetin korunması ve sektörde adil bir ortam sağlanması amacıyla alındığı belirtilirken, Maçkolik’in karara itiraz hakkı bulunduğu da vurgulandı.