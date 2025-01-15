Rekabet Kurulu, Maçkolik'in sözlü savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı'nın 11 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Şubat 2025 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."