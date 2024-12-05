Rekabet Kurulu, Meta Platforms hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada Meta Platforms hakkındaki soruşturmanın sonlandırdığı açıklandı.

Rekabet Kurulu, Facebook'un sahibi Meta Platforms hakkında Instagram-Threads uygulamaları kapsamında yürüttüğü soruşturmayı, sunulan taahhütlerin kabul edilmesi üzerine sonlandırdı.

Kurul, geçen sene kasım ayında Meta Platforms'un, Threads ve Instagram uygulamalarını verileri birleştirerek rekabetin korunması kanununu ihlal ettiği iddiasıyla şirket hakkında soruşturma başlatmış, ardından Meta'ya günlük 4,8 milyon TL idari para cezası vermişti.

Geçici olarak kapatacağı duyurmuştu

Nisan ayında da Meta, Threads uygulamasını Türkiye'de 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatacağını duyurmuştu.

Kuruldan bugün yapılan açıklamada, Meta tarafından bir taahhüt metni sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulacağı tarihten itibaren hem mevcut durumda hesabı askıya alınmış olan kullanıcıların hem de yeni kullanıcıların, Threads'i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads profili açarak da kullanabileceği ve söz konusu kullanıcılar hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen verilerinin Instagram ile birleştirilmeyeceği ifade edilmiştir."

Soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi

Açıklamada, Meta tarafından sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olduğu belirtilerek, taahhütlerin Meta bakımından bağlayıcı hâle getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.