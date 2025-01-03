Rekabet Kurulu, Pure Organic Gıda AŞ kararını açıkladı

Pure Organic Gıda AŞ hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.