Rekabet Kurulu, Sahibinden hakkında soruşturma başlattı!

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın nedeninin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla olduğu açıklanırken soruşturma süreci tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Reklam harcamaları da değerlendirilecek

Kurul’un yaptığı açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerinin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettikleri kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım pazarında kullanıp kullanmadığının araştırıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yapılan yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da değerlendirilecek.

Nihai karara kadar geçici tedbirler uygulanacak

Rekabet Kurulu, önaraştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğuna dikkat çekerken Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabeti ihlal edebileceği ifade edildi. 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, nihai bir karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanacağı bildirildi. Rekabet Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir."