Rekabet Kurulu tarafından Opet hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Kira hakkı süresinin uzatıldığı tespiti

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Opet’in bayilik sözleşmeleri devam ederken, bayilik faaliyetlerinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkı süresinin uzatıldığı tespit edildi. Bu durum, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yıldan fazla bir süreye yayılmasına neden oldu.

Mevzuat gereği, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, rekabet etmeme yükümlülüğü, intifa ve kira sözleşmeleriyle birlikte değerlendirilmekte. Bu kapsamda, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin yalnızca beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği ifade ediliyor. Bayilerini beş yıldan uzun süreli sözleşmelere zorlamak ise mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamında Opet’in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.