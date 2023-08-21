Rekabet Kurulu'ndan 2 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ.'nin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.