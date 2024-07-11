Rekabet Kurulu'ndan Google ile ilgili ihlal kararı çıkmadı

Rekabet Kurulu'nun, Google’ın genel arama sonuç sayfasında sunmakta olduğu “görseller”, “videolar”, “kullanıcılar bunu da sordu” gibi genel arama özellikleri aracılığıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasının incelendiği soruşturmada ihlal kararı çıkmadı.

Kararda şöyle denildi:

"Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu genel arama sonuç sayfasında sunmakta olduğu belirli özellikler vasıtasıyla diğer internet sitelerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve böylelikle genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak 12.01.2023 tarihinde başlatılan soruşturma sona erdi. Rekabet Kurulu, 25.06.2024 tarihinde Rekabet Kurumu merkez binasında yapılan sözlü savunma toplantısının ardından, Google’ın eylemleri hakkındaki nihai kararını verdi.

Soruşturma kapsamında; Google’ın masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu “videolar”, “kullanıcılar bunu da sordu”, “çeviri kutucuğu”, “spor kutucuğu”, “hava durumu kutucuğu” gibi çeşitli arama özellikleri vasıtasıyla internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelenmişti.

İnceleme sonucunda Kurul, 04.07.2024 tarihli ve 24-28/682-283 sayılı kararı ile; Google’ın, genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna; bununla birlikte, Google’ın genel arama motoru sonuç sayfasında sunulan arama özellikleri aracılığıyla genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve dolayısıyla Google’a idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Bugüne kadar Kurum tarafından yürütülen 4 soruşturma kapsamında Google’a toplamda yaklaşık 1.25 milyar TL para cezası verilmişti. Para cezası uygulanmadan tamamlanan bu soruşturma dışında ayrıca, Google hakkında dikey olarak entegre bir yapıda faaliyet gösterdiği reklam teknolojisi tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığı ve bu kapsamda;

GOOGLE’ın talep tarafı platformlardan (demand side platforms-DSP) gelen talebi kendi arz tarafı platformlar (supply side platforms-SSP) hizmetlerine yönlendirdiği ve GOOGLE’ın yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP’sini (AdX) kayırdığı iddiaları hakkında yürütülen bir soruşturma da halihazırda devam etmektedir"