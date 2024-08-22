Rekabet Kurulu’ndan ilaç firmalarına idari para cezası: Toplam 187 milyon TL

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada; Bilim İlaç’a ve Drogsan İlaçları’na toplam 187 milyon TL idari para cezası verildiği duyuruldu.

Kararda şöyle denildi:

"Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ve Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı

Rekabet Kurulunun 21.02.2024 tarih ve 24-09/165-M sayılı kararı ile Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ve Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ ve Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurulun ara kararlarına istinaden gönderilen uzlaşma metinleri neticesinde, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve bu yolla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle, Rekabet Kurulunun 15.08.2024 tarih ve 24-33/782-329 sayılı kararıyla Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret AŞ’ye 155.488.332,29-TL, Rekabet Kurulunun 15.08.2024 tarih ve 24-33/807-341 sayılı kararıyla Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 30.593.234,79-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 21.02.2024 tarih ve 24-09/165-M sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 33.321.564,11-TL, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 184.363.976,71-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve yürütülen soruşturmanın anılan teşebbüsler bakımından da uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmişti."