Rekabet Kurulu'ndan KYOCERA ve GESKOPİKİT'e soruşturma

Önaraştırma kapsamında yapılan incelemelerde, paralel ithalatın engellendiği, bayilerin satış yapabileceği müşteri ve bölgelerin kısıtlandığı,yeniden satış fiyatlarının belirlendiği yönünde bulgular elde edildi.

Ayrıca KYOCERA’nın bayilik sözleşmelerinde yer alan rekabet yasağı ve tek elden alım yükümlülüklerinin 4054 sayılı Kanun’a aykırı olup olmadığı da soruşturmada detaylı şekilde incelenecek.

Paralel ithalatın engellenmesi ve yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, pazarda fiyat rekabetini doğrudan sınırlayan ihlaller arasında. Bu tür kısıtlamalar; tüketicinin daha uygun fiyata ürün almasını engelleyip, alternatif kanallara erişimini azaltırken pazara yeni giriş yapan teşebbüsler için de engel teşkil ediyo. Bayilerin hangi bölgede kime satış yapabileceği sınırlandırıldığında ise rekabet piyasada değil, kağıt üzerinde kalıyor.

Soruşturma sonunda Rekabet Kurulu, bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını, kısıtlama durumunda bunun nasıl ve hangi mekanizmalarla yapıldığını somut biçimde ortaya koyacak.