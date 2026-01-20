Rekabet Kurulu’ndan optik sektörüne inceleme: Atasun Optik ve EssilorLuxottica mercek altında

Rekabet Kurulu, Atasun Optik ile EssilorLuxottica’nın optik ürünlerde fiili münhasırlık yaratarak rekabeti sınırlayıp sınırlamadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında, Atasun Optik ve EssilorLuxottica’nın; optik cam, kontakt lens, gözlük makineleri ve sarf malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde fiili münhasırlık uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği incelenecek.

Kurul, söz konusu uygulamaların rakip firmaların pazarda faaliyet göstermesini zorlaştırıp zorlaştırmadığını değerlendirecek.

Tüketici açısından ne anlama geliyor?

Hakim durumdaki şirketlerin fiili münhasırlık yaratması, rakiplerin pazara girişini veya pazarda kalıcılığını zorlaştırabiliyor. Bu durum uzun vadede tüketiciler açısından ürün çeşitliliğinin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabiliyor.

Soruşturma sonucunda rekabeti sınırlayıcı uygulamaların tespit edilmesi halinde, ilgili şirketler hakkında idari para cezası dahil çeşitli yaptırımlar gündeme gelebilecek.

Fiili münhasırlık nedir?

Fiili münhasırlık; bir şirketin yaptığı anlaşmalar, teşvikler veya ticari uygulamalar yoluyla bayileri ya da satıcıları büyük ölçüde yalnızca kendisiyle çalışmaya yönlendirmesi ve bu yolla rakip firmaların pazara erişimini fiilen engellemesi anlamına geliyor.