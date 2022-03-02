Rekabet Kurulu'ndan özel sağlık kuruluşlarına 58 milyon TL ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik haklarında açılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, Samsun ve Bursa'da faaliyet gösteren, 18 özel sağlık kuruluşu ile 1 teşebbüs birliğinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüslere 57 milyon 958 bin 835,19 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Bu kuruluşların, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat kılındığı belirtildi.