Rekabet Kurulu'ndan zirai ilaç ve tohumculuk sektörüne soruşturma

Rekabet Kurulu, zirai ilaç ve tohumculuk alanında faaliyet gösteren bazı şirketler ve meslek birlikleri hakkında soruşturma başlattı. Kurul tarafından yürütülen önaraştırmada, söz konusu firmaların rekabete duyarlı bilgi paylaşıp paylaşmadığı ve çalışan ayartmama gibi iş gücü piyasasını kısıtlayıcı anlaşmalarda yer alıp almadığı değerlendirildi.

Bu kapsamda soruşturma açılan şirket ve birlikler şu şekilde:

"Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Basf Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayer Tohumculuk ve Tarım Limited Şirketi, Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi, Corteva Turkey Tarım AŞ, Fmc Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti., Kws Türk Tarım Ticaret Ltd. Şti., Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. AŞ, May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Limited Şirketi, Polen Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ, Bitki Islahçıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği."