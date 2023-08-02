Rekabet Kurumu 16 şirkete idari para cezası kesti

İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.

Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir.

Söz konusu hususlar çerçevesinde soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüs bakımından uzlaşma ile soruşturma süreci sonlandırılmış olup, haklarında soruşturma süreci devam eden;

Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

Türk Telekomünikasyon AŞ,

Veripark Yazılım AŞ,

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ

unvanlı teşebbüslerin, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle, adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ

Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ

İş Gıda AŞ

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ

Migros Ticaret AŞ

Mobven Teknoloji AŞ

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ

Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ

Pizza Restaurantları AŞ

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ

Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ

Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ

unvanlı teşebbüslerin ise dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

şgücü Piyasasında Centilmenlik Anlaşmaları Yapılması Suretiyle Bazı

Teşebbüsler Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca

Açıklanması

01.04.2021 tarihli ve 21-18/213-M sayılı, 05.08.2021 tarihli ve 21-37/527-M sayılı,

16.12.2021 tarihli ve 21- 61/875-M sayılı Kurul kararları uyarınca yürütülen soruşturma ile

ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü

savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

a) Haklarında soruşturma yürütülen,

1- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

2- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

3- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

4- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

5- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

6- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

7- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

8- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

9- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

10- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

11- Türk Telekomünikasyon AŞ,

12- Veripark Yazılım AŞ,

13- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

14- Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

15- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

16- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ

unvanlı teşebbüslerin rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ve söz konusu

eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi

kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına,

b) Bu nedenle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin

üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin

Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası

i. ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan

ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye 4.834.124,55-TL;

- Vodafone Telekomünikasyon AŞ’ye 5.319.292,25-TL;

- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ’ye 192.973,74-TL;

ii. ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca

2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri

üzerinden takdiren,

- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ’ye 2.159.522,60-TL;

- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ’ye 517.883,20-TL;

- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ’ye

1.094.131,66-TL;

- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 7.293.869,36-TL;

- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ’ye 1.218.089,30-TL;

- Türk Telekomünikasyon AŞ’ye 41.022.658,16-TL

iii. üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca

2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri

üzerinden takdiren,

- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ’ye 20.827,94-TL;

iv. ile üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca

2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri

üzerinden takdiren,

- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ’ye 49.831,55-TL;

- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi’ne 2.183.227,89-TL;

- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ’ye 18.021.702,86-TL;

- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ’ye 6.513.239,09-TL;

- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ’ye 59.590.457,10-TL;

- Veripark Yazılım AŞ’ye 1.116.070,57-TL;

idari para cezası verilmesine;

c)

1- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş

2- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.

3- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ

4- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

5- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

6- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ

7- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ

8- İş Gıda AŞ

9- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

10- Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ

11- Migros Ticaret AŞ

12- Mobven Teknoloji AŞ

13- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme

Hizmetleri AŞ

14- Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.

15- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

16- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

17- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ

18- Pizza Restaurantları AŞ

19- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ

20- Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ

21- Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ

unvanlı teşebbüslerin dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin

Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası

uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı

yolu açık olmak üzere Kurul Üyeleri Hasan Hüseyin ÜNLÜ ve Berat UZUN’un farklı

gerekçeleri OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. "