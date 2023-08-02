Rekabet Kurumu 16 şirkete idari para cezası kesti
İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturmaya göre, Rekabet Kurumu 16 şirkete idari para cezası verdi.
İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.
Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir.
Söz konusu hususlar çerçevesinde soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüs bakımından uzlaşma ile soruşturma süreci sonlandırılmış olup, haklarında soruşturma süreci devam eden;
Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,
Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,
Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,
Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,
Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,
Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,
LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,
Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,
Türk Telekomünikasyon AŞ,
Veripark Yazılım AŞ,
Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,
Vodafone Telekomünikasyon AŞ,
Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,
Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ
unvanlı teşebbüslerin, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle, adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;
41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ
Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ
Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ
İş Gıda AŞ
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ
Migros Ticaret AŞ
Mobven Teknoloji AŞ
Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ
Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.
Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ
Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ
Pizza Restaurantları AŞ
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ
Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ
Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ
unvanlı teşebbüslerin ise dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
şgücü Piyasasında Centilmenlik Anlaşmaları Yapılması Suretiyle Bazı
Teşebbüsler Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca
Açıklanması
01.04.2021 tarihli ve 21-18/213-M sayılı, 05.08.2021 tarihli ve 21-37/527-M sayılı,
16.12.2021 tarihli ve 21- 61/875-M sayılı Kurul kararları uyarınca yürütülen soruşturma ile
ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü
savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,
a) Haklarında soruşturma yürütülen,
1- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,
2- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,
3- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,
4- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,
5- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,
6- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,
7- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,
8- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,
9- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,
10- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,
11- Türk Telekomünikasyon AŞ,
12- Veripark Yazılım AŞ,
13- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,
14- Vodafone Telekomünikasyon AŞ,
15- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,
16- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ
unvanlı teşebbüslerin rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine ve söz konusu
eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi
kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağına,
b) Bu nedenle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin
üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin
Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası
i. ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan
ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye 4.834.124,55-TL;
- Vodafone Telekomünikasyon AŞ’ye 5.319.292,25-TL;
- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ’ye 192.973,74-TL;
ii. ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri
üzerinden takdiren,
- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ’ye 2.159.522,60-TL;
- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ’ye 517.883,20-TL;
- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ’ye
1.094.131,66-TL;
- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 7.293.869,36-TL;
- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ’ye 1.218.089,30-TL;
- Türk Telekomünikasyon AŞ’ye 41.022.658,16-TL
iii. üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri
üzerinden takdiren,
- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ’ye 20.827,94-TL;
iv. ile üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca
2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri
üzerinden takdiren,
- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ’ye 49.831,55-TL;
- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi’ne 2.183.227,89-TL;
- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ’ye 18.021.702,86-TL;
- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ’ye 6.513.239,09-TL;
- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ’ye 59.590.457,10-TL;
- Veripark Yazılım AŞ’ye 1.116.070,57-TL;
idari para cezası verilmesine;
c)
1- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş
2- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
3- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ
4- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
5- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
6- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ
7- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ
8- İş Gıda AŞ
9- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
10- Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ
11- Migros Ticaret AŞ
12- Mobven Teknoloji AŞ
13- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme
Hizmetleri AŞ
14- Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.
15- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
16- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ
17- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ
18- Pizza Restaurantları AŞ
19- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ
20- Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ
21- Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ
unvanlı teşebbüslerin dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı
yolu açık olmak üzere Kurul Üyeleri Hasan Hüseyin ÜNLÜ ve Berat UZUN’un farklı
gerekçeleri OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. "