Rekabet Kurumu Alman otomotiv şirketlerine soruşturma açtı

01 Temmuz 2020

Mehmet KAYA

Rekabet Kurumu, Alman otomobil devleri, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön soruşturmayı tamamladığını ve soruşturma açmaya karar verildiğini açıkladı. Kurulun karar öncesi 11 Haziran'da konuyu müzakere ettiği vurgulandı. Kararın, Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurduğunu açıkladığı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, soruşturmanın Rekabet Kanunu 4. madde kapsamında açıldığı belirtildi. Bu madde, piyasayı etkileme amaçlı firmaların anlaşma, uyumlu eylem, teşebbüs birliklerini yasaklıyor.

Rekabet Kurumu açıklamasında, Türkiye pazarını etkileyen bir işlem sözkonusuysa Türkiye'de yerleşik olmayan bir firmanın da soruşturulabileceğine ilişkin Kanun hükmü de hatırlatıldı.

Soruşturma konusu

Rekabet Kurumu, “beşli grup” olarak adlandırılan firmalar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bazı ayrıntılara da yer verdi. Buna göre, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırı, araçların tavanlaranın açılma-kapanma süresi, benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesi ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesine ilişkin işlemler soruşturma kapsamında ele alındı.

Rekabet Kurumu'nun soruşturma açması firmalara ceza verileceği anlamına gelmiyor. Şirketler soruşturma sürecinde savunma yapabiliyor.

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