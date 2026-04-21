Rekabet Kurumu, Hobi Kozmetik hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturma, şirketin ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını kontrol etmeye çalıştığına yönelik bulgular üzerine açıldı.

Önaraştırmada, düşük fiyatla satış yapan satıcılara müdahale edilerek fiyatların yükseltildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu durum, ürünlerin serbest rekabet koşullarında daha düşük fiyatlarla satılmasının engellenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Dosya kapsamında, şirketin belirlediği fiyatlara uyan satış noktalarına bazı avantajlar sağlandığı yönünde tespitler yer aldı. Buna karşılık, belirlenen fiyatların altında satış yapan noktalara ürün tedarikinin kesildiğine ilişkin bulgular da değerlendiriliyor.

İddiaların soruşturma sonucunda doğrulanması halinde, satıcıların kendi satış fiyatlarını serbestçe belirlemesinin engellendiği ortaya konmuş olacak. Bu da fiyatların rekabetçi piyasa koşullarına göre yapay biçimde daha yüksek seviyede tutulduğu anlamına gelebilecek.

Rekabet Kurumu’nun bu tür soruşturmaları, tüketicilerin ürünlere daha uygun fiyatlarla erişebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Hobi Kozmetik, Hobby markası altında duş jeli, sıvı sabun, ıslak mendil ile saç ve cilt bakım ürünleri başta olmak üzere 200’ün üzerinde kozmetik ürünle faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetleri RA Pazarlama üzerinden yürütülüyor.