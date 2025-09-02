Rekabet Kurumu soruşturma başlattı! Tersanecilik sektöründe rekabet iddiaları

Birçok sektörün faaliyetlerini yakından inceleyen Rekabet Kurumu, bu kez de tersanecilik sektörünün faaliyetlerini mercek altına aldı. Kurul, sektörde faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

"Rekabetin kısıtlandığına dair ciddi şüpheler var"

Rekabet Kurumu, tarafından tersanecilik sektöründe yürütülen önaraştırma tamamlandı. Bu süreçte elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda, sektörde rekabetin kısıtlandığına dair şüphelerin ciddi olduğu değerlendirildi.

Bu çerçevede, Rekabet Kurulu tarafından 33 teşebbüsün yanı sıra 2 teşebbüs birliği ve bir danışmanlık şirketi hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

"Rekabetçi ortamın korunması açısından önemli"

Rekabet Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor.

Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

Soruşturma kararı, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.