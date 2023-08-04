Rekabet Kurumu'dan Storytel'e soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Storytel'in yayınevi ve eser sahipleriyle uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.