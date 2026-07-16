Rekabet Kurumu'ndan Cargill'e koşullu izin

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin (Cargill Türkiye) PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'yi devralmasına, tüketiciyi ve müşterileri olası fiyat artışlarına ve tedarik sıkıntılarına karşı koruyacak koşulları içeren taahhütlerle izin verildi.

Rekabet riski tespit edildi

Rekabet Kurumu, Cargill Türkiye'nin PNS Pendik Nişasta'nın tek kontrolünü devralmasını inceledi. Kurum, iki üreticinin birleşmesinin glikoz şurubu ve karışımları pazarında rekabeti azaltabileceğini belirledi. Bu durumun, ham madde fiyatlarını arttırma ve nihai ürünlerin fiyatlarını yükseltme ihtimali değerlendirildi.

Fiyatlar beş yıl izlenecek

Devralmaya, Cargill'in sunduğu taahhütlerle koşullu izin verildi. Fiyat artışları belirli maliyet unsurlarıyla sınırlandırılacak, fiyat ve maliyet verileri beş yıl boyunca bağımsız raporlarla izlenecek, maliyet artışına dayanmayan zam yapılamayacak.

Zamlar geri alınabilir

Olağan dışı fiyat ayarlamaları Kuruma bildirilecek ve gerekmesi durumunda artışlar Kurum tarafından geri alınabilecek. Şirket, müşteri sözleşmelerini keyfî olarak feshedemeyecek ve objektif gerekçe olmadan tedariki kesemeyecek. Taahhütlerin ihlali halinde günlük idari para cezası uygulanabilecek.

Tedarik keyfî kesilemeyecek

Olağan dışı tedarik kesintileri de Kuruma bildirilecek ve gerekmesi durumunda Kurum tarafından tedariğin devamı kararı geri alınabilecek. Glikoz şurubu gelirleri diğer ürünleri finanse etmekte kullanılamayacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Cargill'in Pendik Nişasta'yı devralmasına, tüketiciyi ve müşterileri olası fiyat artışlarına ve tedarik sıkıntılarına karşı koruyacak koşulları içeren taahhütlerle izin verildi.