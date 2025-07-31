Rekabet Kurumu'ndan Hemel Boya Kimya'ya soruşturma

Rekabet Kurumu; ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden bir açıklama kurum, "Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İnternet satışlarını kısıtlamak suretiyle..."

Açıklamada, firma hakkında yapılan ön araştırmanın sonuçlandığı ve elde edilen delillerin ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi:

"Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştır.

Rekabet Kurulunun 15.05.2025 tarih ve 25-19/462-M sayılı kararı ile ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ’nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla açılan önaraştırma sonuçlandırılmıştır.

Önaraştırmada Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ hakkında elde edilen deliller ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına Kurulun 26.06.2025 tarihli toplantısında 25-23/548-M sayı ile karar verilmiştir."