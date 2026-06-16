Rekabet Kurumu'ndan lastik üreticilerine milyarlık ceza: İşte ceza alan markalar

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturma sonucunda otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren üretici ve dağıtıcı şirketlere toplam 3,6 milyar liralık ceza kesildi.

Şirketler arasında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verildi. Brisa'yı 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi.

Soruşturma kapsamında Hankook'a 361 milyon lira, Pirelli'ye 292 milyon lira, Prometeon'a 206 milyon lira ve Michelin'e 185 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Fiyatlarda uyumlu hareket tespit edildi

Soruşturmada rakip şirketler arasında fiyat hareketlerine ilişkin uyumlu eylemler, iş gücü piyasalarına yönelik rekabete hassas bilgi paylaşımı ve çalışan ayartmama uygulamaları incelendi.

Ayrıca üreticilerin bayilere yönelik yeniden satış fiyatı belirleme girişimleri ile bölge ve müşteri kısıtlamaları da rekabet ihlali kapsamında değerlendirildi.

Bayilere yönelik yeni yükümlülükler getirildi

Rekabet Kurumu'nun kararına göre şirketlerin bayi sistemlerinde de yeni düzenlemelere gitmesi gerekecek.

Bu kapsamda bayilere gönderilen fiyat listeleri filigranlı olacak, fiyat duyuruları toplu şekilde paylaşılmayacak ve bayiler sisteme yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla erişebilecek.

Şirketlerin söz konusu yükümlülükleri üç ay içinde hayata geçirdiklerini belgelemeleri gerekecek.