Rekabet Kurumu'ndan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.

Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı. (19.10.2021)

Yürütülmekte olan bir önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile re’sen soruşturma açılmasına karar verdi."