Rekabet Kurumu'ndan şekerleme devi Haribo'ya soruşturma

Rekabet Kurumu, şekerleme ve atıştırmalık pazarında faaliyet gösteren Haribo hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan ön değerlendirmede, şirketin pazarda rakip firmaları zor durumda bırakabilecek uygulamalara başvurduğuna yönelik kuvvetli işaretler tespit edildi.

Soruşturma sürecinde şu başlıklar incelenecek:

Haribo’nun, rakip ürünlerin ve rakiplere ait stantların satış noktalarından kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunup bulunmadığı

Raf ve stant düzenlemelerinin Haribo lehine, diğer markalar aleyhine olacak şekilde yapılıp yapılmadığı

Rakip ürünlerin satışının sınırlandırılması ya da tamamen kaldırılması karşılığında satış noktalarına ek iskonto, destek, ücretsiz ürün gibi avantajlar sağlanıp sağlanmadığı

Haribo ürünlerinin daha görünür alanlara yerleştirilerek kasa önü gibi noktalarda rakiplerin geri planda bırakılıp bırakılmadığı

İndirim ve prim uygulamalarıyla satış noktalarında yalnızca Haribo ürünlerinin öne çıkarılmasının hedeflenip hedeflenmediği

'Dışlayıcı davranış' nedir?

Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesidir. Bu durum; rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabilir.