Rekabet Kurumu’ndan yazıcı ve fotokopi sektörüne milyonluk ceza

Rekabet Kurumu, yazıcı ve fotokopi sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Kyocera ve dijital baskı çözümleri şirketi Geskopikit hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurum, şirketlerin bayilerin satış fiyatlarını belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

Yapılan açıklamada, özellikle ofisler ve şirketler için önemli maliyet kalemlerinden biri olan yazıcı ve fotokopi sistemlerinde gerçekleştirilen fiyat müdahalelerinin rekabeti olumsuz etkilediği belirtildi.

Toplam 18,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, söz konusu ihlaller nedeniyle iki şirkete toplam yaklaşık 18,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.