Reklam dünyasının duayeni corona virüsüne yenildi
Koronavirüs tedavisi gören İlancılık Reklam Ajansı Başkanı Yakup Barouh hayatını kaybetti.
İlancılık Reklam Ajansı Başkanı Yakup Barouh koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Barouh, Türkiye’de reklamcılık sektörünün duayen isimlerinden biriydi.
Türkiye'de reklamcılık sektörünün gelişmesinde katkısı olan isimlerin başında gelen Yakup Barouh, corona virüsüne karşı on gündür yoğun bakımda verdiği mücadeleyi 22 Nisan Çarşamba akşamı kaybetti.
Yakup Barouh kimdir?
* 2012 yılında 97 yaşında vefat eden İlancılık Reklam'ın sahibi İzidor Barouh’un oğlu olan Yakup Barouh; Saint Joseph Lisesi ve Robert Kolej Yüksek Okulu’nu bitirdi. Robert Kolej Yüksek Okulu’nda yüksek lisans yaparak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek reklamcılık hakkında yazılmış ilk tezin sahibi oldu.