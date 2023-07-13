Rekor sıcak hava kaynaklı ölümlerde tehlikeli artış

Araştırma, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 30 Mayıs-4 Eylül 2022 tarih aralığındaki verilerinden yararlanılarak hazırlandı. Avrupa’nın 35 ülkesinde kayıtlara geçen sıcak hava kaynaklı ölümlerin incelendiği araştırmada, ölüm sayısının, anormal yüksek sıcaklıkların görüldüğü, kuzeye göre daha sıcak olan Güney Avrupa’da ve yazın en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde arttığı görüldü.

2022 yazında Avrupa’daki ortalama sıcaklıkların, önceki 30 yılın ölçümlerini aştığı, sadece en yoğun sıcaklıkların yaşandığı 18- 24 Temmuz’da ise 11 bin 637 kişinin öldüğü belirtildi. Öte yandan Avrupa’da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün ise İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz’de görüldüğü kaydedildi.

Sıcaklık kaynaklı ölümlerin çoğunun, kalp ve akciğer hastalığı gibi sağlık sorunlarına karşı vücudun kendini önleyememesinden kaynaklandığı ifade edilirken, küçük bir kısmının ise sıcak çarpması kaynaklı olduğu belirtildi. Sıcaklık artışları devam edecek Küresel ısınma sebebiyle dünya genelinde sıcaklıklar 1,1 derece arttı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 10 Temmuz’da, deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıklamıştı.

En çok kadınlar ve kız çocukları etkilendi

Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UN Women) tarafından yayımlanan çeşitli raporlarda, kadınlar ve kız çocuklarının küresel ısınmanın sonuçlarından erkeklere göre daha fazla etkilendiği belirtildi.

Bunun nedenleri arasında kadının toplum ve hane içindeki rolü, fiziksel olarak erkeklere oranla hassas olması, biyolojik farklılıklar nedeniyle temizlik ihtiyacının daha fazla olması ve kaynaklara ulaşımda yetersiz kalması öne çıkıyor. İklim krizinin sonuçlarını kadın sağlığı üzerinden değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışmalarında ise kadınların biyolojik özelliklerinden dolayı suya ihtiyaçlarının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Özelikle menstrüasyon (regl) dönemlerinde, doğum esnasında, öncesinde ve sonrasındaki süreçlerde yetersiz su sebebiyle kişisel hijyenlerini sağlayamadıklarına ve enfeksiyon bazlı hastalıklardan daha fazla etkilendiklerine dikkat çekildi.

870 milyon çiftçi risk altında

Sıcaklık artışları tarım sektöründe çalışmakta olan 870 milyon insanı ‘sıcaklık stresi’ ile tehdit ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, sıcaklık stresi nedeniyle dünyada iş verimliliği kaybının 1995'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2030'da yüzde 2,2'ye çıkacağı öngörülüyor.

Bu oran, aşırı sıcaklık kaynaklı iş gücü kaybının 35 yılda yüzde 57 artacağı anlamına geliyor. ILO Araştırma Bölümü Başkanı Catherine Saget, “Tarım ve inşaat sektörü çalışanları aşırı sıcaklardan özellikle etkileniyor. 2021 itibarıyla dünyadaki toplam istihdam 3,2 milyar. Tarım sektörü bu istihdamın 870 milyonunu oluşturuyor” dedi.

Kadın ölümleri 14 kat fazla

ABD’deki Texas Austin Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi ve Arizona Devlet Üniversitesi’nden akademisyenlerin ortak gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise iklim krizi sebebiyle göçlerin hızlandığına vurgu yapıldı. Kuraklık, sel gibi felaketlerin vurduğu bölgelerdeki kadınların çocuklara bakmak zorunda olduğu, uzun mesafeleri katetmekte güçlük çektiği ve bölgeyi terk edemediği, dahası bu gibi koşullar içerisinde meydana gelen fırtına, hortum ve sel gibi felaketlerde hayatını kaybeden kadın sayısının erkeklere göre 14 kat daha fazla oldu.