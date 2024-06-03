Rekor sıcaklığı gören ilçede bugün 49 derece ölçüldü
Geçen yıl 49,5 dereceyle Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bugün hava sıcaklığı 49 derece ölçüldü.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün yayımladığı hava tahmin raporunda Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.
Raporda, geçtiğimiz yıl 49,5 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı Sarıcakaya ilçesinde, bugünün sıcaklığı 42 derece olarak tahmin edildi.
Meteoroloji'nin öğle saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardığı Sarıcakaya ilçesinde, sıcaklık öğle 13.00’de 39 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık öğleden sonra 49 dereceye kadar yükseldi.