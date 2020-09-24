Rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı | Rektör atamaları

24 Eylül 2020

24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete'de rektör ataması kararlarına yer verildi. 'Atama Kararları' kısmında yayımlanan rektör atama kararları ile 6 üniversitenin rektörü belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan rektör atamaları ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2952)

–– İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2953)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2954)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)

–– 21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2956)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ticaret Bakanlığına Ait (12) Sayılı Cetvelde Bazı Değişiklerin Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2957)

–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına San Salvador, Manchester ve Semerkant’a Ait Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2958)

–– 2020 Yılı Yatırım Programında 2016A01-2523 Proje Numarasıyla Yer Alan Kadirli Savrun Projesi Kapsamındaki Savrun Barajı'nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2959)

–– 154 kV Gördes Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2960)

–– 154 kV Van Arısu GES TM-380/154 kV Van TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2961)

–– 154 kV Gülpınar RES TM-Çan Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2962)

–– 154 kV Güney Adana TM-Sasa TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2963)

–– 154 kV Şapdağı RES-Akçay (Altınoluk) TM-Balıkesir 1 TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2964)

–– Kütahya Zafer OSB Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kütahya İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2965)

–– Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi Faz-III Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2966)

–– Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi Sınırları İçerisinde İnşa Edilmesi Planlanan Acil Müdahale Birim Başmühendisliği Hizmet Binası ile Buraya Ulaşımı Sağlayacak Erişim Yolunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2967)

–– ESGAZ-Eskişehir Şehir-3 RMA Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2968)

–– Silopi Güneş Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Şırnak İli, İdil İlçesi Toklu Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan 89 Parsel Numaralı Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2969)

–– Ege Biyogaz Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2970)

–– Mersin Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Mersin İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2971)

–– Zilan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Van İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2972)

–– Aydın-Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2973)

–– Malatya Kuzey Çevre Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2974)

–– Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından Bursa İlinde İnşa Edilmekte Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisine Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2975)

–– (Giresun-Espiye) Ayrım-Dereli Devlet Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2976)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/432, 433, 434, 435, 436)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2977)

–– Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

–– Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri