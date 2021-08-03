RE/MAX'tan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti ile ilgili açıklama

5 gün boyunca haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde emlakçılık yapan ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan hakkında RE/MAX Türkiye kamuoyuna bir duyuru yayımladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Katil zanlısı Mustafa Murat AYHAN, RE/MAX sisteminden derhal ihraç edilmiş, franchise sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “RE/MAX Türkiye olarak gencecik bir kadının daha, vahşice katledildiğini öğrenmekten tarifi imkansız bir acı duyuyoruz. Canice işlenen bu cinayetin katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın, RE/MAX franchise ofisi sahibi olması ise bizlerde ayrıca büyük bir üzüntü yaratmıştır.

RE/MAX çatısı altında bugüne kadar kadının toplumsal rolünün güçlendirilmesinin öncelikli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ettik. Aynı sorumluluğu birlikte çalışacağımız ve yan yana geleceğimiz insanları seçerken de taşıdık. RE/MAX sistemine dahil olacak tüm bağımsız franchise ofis sahiplerinin (brokerlerın) adli sicil kayıtlarını, referanslarını ve mesleki geçmişini titizlikle değerlendirdik. Bu denli özenli bir süreç yürütmemize rağmen Azra’yı canice hayattan koparan katil zanlısının adımızla anılmasından camiamız adına üzüntü duyuyoruz.

RE/MAX olarak bu vahim olaydan sonra da tüm gücümüzle bu konuda farkındalık ve toplumda anlamlı bir etki yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu elim olayın tüm yönleri ile aydınlatılacağına ve sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanıyoruz. Azra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

B2Press’in katkılarıyla...