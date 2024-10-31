Remzi Kartal kimdir? PKK'da hangi konumda? (Ahmet Özer soruşturması)

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde tutuklandı. Soruşturmada 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması yöneltilen Ahmet Özer'e terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüştüğü iddiası da yöneltildi.

Ahmet Özer hakkındaki haberlerin ardından Remzi Kartal'ın kim olduğu aratılmaya başlandı.

Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal kimdir?

Van'da 5 Mayıs 1948'de doğan Remzi Kartal, Halkın Emek Partisi kurucu üyeliği ve Van milletvekilliği yaptı. Daha sınra SHP'den aday olarak milletvekili seçildi. Peşi sıra ÖZDEP, HEP ve DEP partisine geçti.

1994'te Türkiye'den kaçan Kartal, İçişleri Bakanlığı'nın 'en çok aranan teröristler' listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. 2021'de ise Türkiye'deki malvarlığı donduruldu. Kartal, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yapılanmasındaki 'yöneticilik' yapıyor.