Remziye Hisar'ın buluşları nelerdir?

Kimya biliminde Türkiye'nin öncü isimlerinden biri olan Remziye Hisar, Google tarafından ana sayfaya taşındı. Popüler arama motorlarından olan Google, önemli kişi ve günler için hazırladığı doodle'lardan sonuncusunu Remziye Hisar için paylaşırken, kullanıcılar Remziye Hisar'ın buluşlarını araştırmaya başladı.

Remziye Hisar'ın buluşları

Türkiye'de kimya bilimine önemli katkıları olan Remziye Hisar, dördü çeviri olmak üzere beş ders kitabı yayımladı. Ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayımlanırken, uluslararası bildirileri arasında yer alan, Siirt dağlarında yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa'da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.

Remziye Hisar, sadece kimya alanında çalışmalar yapmakla kalmayıp edebiyat alanında da adından söz ettirdi. 1920'lerden itibaren şiirler kaleme alan Remziye Hisar'ın şiirleri daha sonra "Bir Kadın Sesi" adlı kitapta yayımlanmıştır.

İlklerin kadını

Türkiye'de çağdaş bilimin öncülerinden kabul edilen Remziye Hisar, kimya mesleğinin ise Türkiye'deki ilk kadın öncüsü sayılmaktadır. Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardan olan Remziye Hisar, Sorbonne Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk kadındır.

Türkiye akademisine de katkıları bulunan Remziye Hisar, 1933-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde kimya ve fizik kimya dersleri verdi. 1936'da bir süre akademiden ayrılan Hisar, Hıfzıssıhha Müessesesi Farmakodinami Şubesi'nde Kimya Mütehassıslığı görevinde bulundu. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji kürsüsünde görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Kimya Kürsüsü'ne atandı. 1955 yılında Fransa'da "Officiel d'Academie" nişanı'na layık görüldü. 1959 yılında profesör oldu.