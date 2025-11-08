Resmen yasaklandı! Artık 'taziye yemeği' verilmeyecek

Adıyaman'da Kahta Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısında, uzun süredir kamuoyunda tartışılan “taziye yemeği” uygulaması masaya yatırıldı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın başkanlığında yapılan toplantıda, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda karar alındı.

Belediye meclis üyeleri, konuyu oy birliğiyle kabul ederek ilçede taziye evlerinde yemek ikramı yapılmamasını kararlaştırdı.

Ekonomik yük gerekçe oldu

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, taziye yemeklerinin geçmişte ulaşım zorlukları nedeniyle ortaya çıktığı ancak günümüzde hem ekonomik yük hem de dini açıdan uygunluk tartışmalarına neden olduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, bu kararın vatandaşlar üzerindeki maddi baskıyı hafifletmeyi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

15 Kasım’dan itibaren uygulanacak

Alınan karara göre, 15 Kasım 2025 itibarıyla Kahta’daki tüm taziye evlerinde yemek verilmesi yasaklandı. Taziyeler sadece 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Belediye, tüm taziye evlerine “Taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır” yazılı tabelalar asacak. Başkan Hallaç, “Bu karar hem toplumsal hem dini hassasiyetlere uygun, halkın ortak isteğine dayalı bir adımdır” dedi.