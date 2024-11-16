Resmi açıklama: HIV nedeniyle ölen çocuğa kan nakli yapılmamıştı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken HIV virüsü nedeniyle 11 Kasım'da hayatını kaybeden 13 yaşındaki erkek çocuk A.K.'ye ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşıldığı, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu bir istismar bulgusuna da rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi: "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."