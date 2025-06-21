Resmi Gazete kararları: Büyükelçilik ve bakanlıklarda görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Hollanda Krallığı Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliği'ne Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği'ne Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

Bakanlıklarda atamalar

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esener atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığı'na Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Öztimur atandı.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 yeni isim atandı.

Adli Tıp Kurumu'nda atamalar

Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumu'nda Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliği'ne Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan Gökçay getirildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine atamalar

Karara göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Gökyurt, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cem Erdem atandı.