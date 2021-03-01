Resmi Gazete'de bugün (1 Mart 2021)

Bankalar ticari müşterinin kredi erken ödeme taleplerini kabul edecekler

Merkez Bankasının Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (Sayı: 2020/4) değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.

Erken ödeme talebinde bulunan müşteriden Türk Lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2’sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2’nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak.

Döviz veya dövize endeksli kredilerde erken ödemede tutarlar 1’er puan artırılabilecek

Erken ödeme talebinde bulunan müşteriden döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk Lirası krediler için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı hali uygulanabilecek.

Erken ödeme talebinde bulunan müşteriden döviz cinsi veya dövize endeksli krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 3’üne, kalan vadesinin 24 ayı aşan kredilerde yüzde 3’ün üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 2 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

Kredi kullandırma ücretlerinde, kullandırılan kredinin geçemeyeceği oran yüzde 1’den yüzde 1,10’a çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehirden Büyükada’da kentsel tasarım yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükada Fayton Meydanında ulusal, iki kademeli kentsel tasarım yarışması düzenledi.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Büyükada Fayton Meydanı tasarlanacak.

Yarışmada ilk kademe için son teslim tarihi 19 Nisan 2021, kargoyla teslim alımı 22 Nisan 2021’de, ikinci kademe için son teslim tarihi 22 Haziran 2021, ikinci kademe için kargoyla teslim alımı 25 Haziran 2021’de sona erecek, kolokyum 3 Temmuz 2021’de yapılacak.

Birinci kademeyi geçen 10 projenin her birine 5 bin lira ödeme yapılacak. Yarışmada birincicilik ödülü 60 bin lira, ikincicilik ödülü 50 bin lira, üçüncülük ödülü 40 bin lira, birinci mansiyon ödülü 25 bin lira, ikinci mansiyon ödülü 20 bin lira, üçüncü ödülü ise 15 bin lira olarak belirlendi.

TÜBİTAK 18 bilgisayar programcısı, 2 uzman alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev yapmak üzere 18 bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığında Ankara’da görev yapmak üzere 2 uzman alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş Başvuruları 22 Mart 2021 tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Cerrahpaşa 30 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İŞKUR vasıtasıyla 30 hasta ve yaşlı bakım elemanı alacak.

Rektörlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar, 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecek. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları yeterli olacak.

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 9 Mart 2021 Salı günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde duyurulacak.

Noter huzurunda kura çekimi 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 09.30’da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda yapılacak.

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi üniversitenin kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek.