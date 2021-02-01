Resmi Gazete'de bugün (1 Şubat 2021)

TP'nin Diyarbakır’daki petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır ili sınırları içinde kalan AR/TPO/K/L43-c4 pafta numaralı petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı göre, 13 bin 575 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 6 Aralık 2020 tarihinden 6 Aralık 2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

Bolu'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bolu'nun Merkez ilçesi Güven köyünde 100 bin lira muhammen bedelli ve Yeniçağa ilçesi Doğancı köyünde 200 bin lira muhammen bedelli 2 jeotermal kaynak su arama sahası, Yeniçağa ilçesi Yukarıkuldan köyünde 150 bin lira muhammen bedelli doğal mineralli su arama sahası, Dörtdivan ilçesi Yağbaşlar köyünde 160 bin lira muhammen bedelli jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama sahası ve Merkez ilçesi Çatakören köyünde 25 bin lira muhammen bedelli kum-çakıl işletme sahası ihale edilecek.

İhale, 23 Şubat 2021 saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstanbul, Balıkesir ve Van’da üç sit kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesi İstinye mahallesi 1352 Ada ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk mahallesi 995 Ada 2 Parsel “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”, Van’ın Çaldıran ilçesi Aşağı Yanıktaş mahallesi ve Muradiye ilçesi Çiçekli, Devetaş, Gülliçimen mahalleleri sınırları içinde bulunan Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası Potansiyel Doğal Sit Alanı “Doğal Sit Nitelikli Koruma Alanı” olarak tescil edildi.

Hıdırmenteş ve Çiçekli Gölü Besleme Havzası ile ilgili Kesin Korunacak Hassas Alana ilişkin süreç devam ediyor.

Sit kararlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

RTÜK Adana Seyhan’da gayrimenkul satacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı mahallesinde muhammen bedeli 27 milyon 167 bin 833,34 lira olan brüt 3 bin 365 metrekarelik gayrimenkulü ihaleyle satacak.

RTÜK’ün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti RTÜK’e ait gayrimenkulün satışı için kapalı teklif artırma ve peşin bedel usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İhale 9 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'te Ankara’da RTÜK merkez binasında yapılacak.

Silivri Belediyesinden arsa satış ihalesi

İstanbul’un Silivri Belediye Başkanlığı muhammen bedeli 999 bin 982,5 ve 18 milyon 912 bin 500 lira olan 891,25 ve 7 bin 565 metrekarelik iki arsasını ihaleyle satacak.

Belediyenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti belediyeye ait, ilçenin Selimpaşa ve Ortaköy mahallelerinde bulunan konut ve sanayi alanları için kapalı teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İhale 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te belediye merkez binasında yapılacak.

Muş Özel İdaresi 35,8 milyon liralık arsa satış ihalesi

Muş Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı muhammen bedeli 35 milyon 774 bin 998 lira olan 8 bin 55 metrekarelik arsasını ihaleyle satacak.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti Özel İdareye ait, merkez ilçenin Kültür mahallesinde bulunan ticari alan için kapalı teklif artırma ve peşin ödeme usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İhale 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 10.45'te Muş Özel İdaresi hizmet binasında yapılacak.

TÜBİTAK, MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 6 Ar-Ge personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 6 Ar-Ge personeli istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu pozisyon için kimya ve süreç mühendisliği veya kimya mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 22 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Alınacak 6 Ar-Ge personeli MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak.

Beypazarı Belediyesinden taşınmaz satışı ihalesi

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanlığı muhammen bedeli 4 milyon 736 bin 140,50 lira olan 7 bin 286,37 metrekarelik taşınmazı ihaleyle satacak.

Belediyenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti belediyeye ait, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı imar planında konut-ticaret parseli olarak ayrılmış taşınmazın satışı için kapalı teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek.

İhale 22 Şubat 2021 saat 14.05'te belediye binasında yapılacak.