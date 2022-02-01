Resmi Gazete'de bugün (1 Şubat 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik

–– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/5)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/6)

–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 Tarihli ve 10756, 10757 Sayılı Kararları

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2021 Tarihli ve 2014/1474 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/791 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri