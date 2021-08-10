Resmi Gazete'de bugün (10 Ağustos 2021)
10 Ağustos 2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırklareli Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/9004 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2020/22495 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri