Resmi Gazete'de bugün (10 Ekim 2022)
10 Ekim 2022 tarihli ve 31979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/22)
KARAR
–– Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri