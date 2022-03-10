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Resmi Gazete'de bugün (10 Mart 2022)

10 Mart 2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
DÜZELTME: Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri