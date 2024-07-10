Resmî Gazete'de bugün (10 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 10 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Atama Kararları
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/207, 208)
Yönetmelikler
– Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Genelge
– 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile İlgili 2024/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Kabul Kararları
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10930 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10932 Sayılı Kararı
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları
– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/10101 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/15907 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/8510 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/19773 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/37034 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/20288 Başvuru Numaralı Kararı
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri